Avrasya'dan genel seçim anketi: Birinci parti CHP

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM), 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında birinci parti olarak CHP çıktı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı parti hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu açıkladı.

"İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş" diyen Özkiraz, devamla "23 Haziran seçimleri bir genel seçim olsaydı aynı tepki tüm yurtta oluşacaktı. Hukuksuzluk algısı AKP'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş" ifadesini kullandı.

Özkiraz CHP'nin ardında AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti şeklinde bir sıralama oluştuğunu söyledi.

Kemal Özkiraz, "Babacan'ın kuracağı parti AKP'den 5-6, CHP'den 1-2, MHP'den 1, İYİ Parti'den 2, HDP'den ise 0,5 puan kadar oy alabilir. Davutoğlu ise sadece AKP'den 3-4 puan kadar oy alabilir. Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil. Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Avrasya Araştırma 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 42 Binali Yıldırım'ın yüzde 44 oy alacağını öngörmüştü. 23 Haziran'da ise İmamoğlu için yüzde 53 oy tahmini yapmıştı. Araştırmanın ayrıntılı sonuçlarını daha sonra açıklayacaklarını belirten Özkiraz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Akp en başta MHP olmak üzere tüm partilere karşı oy kaybı yaşıyor.



İsraf ve yolsuzluk algısı, ekonomik kriz etkisi ile birleşiyor, akp hiç bir adımı ile bu oy kaybını durduramıyor



Mülteci problemi de düşüşte büyük bir etken



İşsizlik ise krizin en büyük sonucu olarak etkili



++ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019

İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş.



23 haziran seçimleri bir genel seçim olsaydi aynı tepki tüm yurtta olusacakti.



Hukuksuzluk algısı AKP'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş. — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019

Ali Babacan ve Davutoglu'nu hesaba katmadan şu anki durumda CHP birinci parti



AKP 2. parti



MHP üçüncü parti



HDP dördüncü parti



İyi parti beşinci parti konumunda



CHP ile Akp arasındaki fark hatapayinin içinde olmasına ragmen bu oy oranları büyük bir değişimi gosteriyor



++ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019

Erdoğan'ın icraatlerini onaylayanlar ise %40 seviyesine yakın.



Bu oran Cumhur ittifakı oy oranının altında.



Muhalefetin doğru bir aday ile seçime katılması halinde Erdoğan'ın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor



++ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019

Özet olarak CHP ve AKP birbirine çok yakın ama 1. Parti CHP.



Araştırmada kararsızlar çok yüksek.



Bu kararsizlarin büyük kısmı son 2-3 seçimde AKP'ye oy vermiş seçmenler.



Yani yeni olusumları bekliyor olmaları çok yüksek olasılık.



++ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019