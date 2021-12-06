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Avrupa Birliği'nden İhtiyacı Olan Ülkelere Aşı Bağışı

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Avrupa Birliği'nden İhtiyacı Olan Ülkelere Aşı Bağışı
Avrupa Birliği'nden İhtiyacı Olan Ülkelere Aşı Bağışı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ihtiyacı olan ülkelere bugüne kadar 350 milyon doz aşı bağışladığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin paylaştığı aşılar hakkında açıklama yaptı.

Dünya genelinde COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 300 milyon dozdan fazla aşı paylaştıklarını belirten von der Leyen, bu aşıların orta ve düşük gelirli ülkelere gönderildiğini söyledi.

Von der Leyen, AB ülkelerinin ikili hibeler yoluyla da Batı Balkan ülkeleri gibi bazı komşu ülkelere 45 milyon doz bağışta bulunduğunu kaydetti.

"Daha fazlasını da yapacağız"

Şimdiye kadar dünya nüfusunun yüzde 44'ünün aşılandığını aktaran Von der Leyen, "Aşılamalar için gerekli dozların büyük bölümü ya Avrupa'dan ihraç edildi ya da Avrupa ülkelerince paylaşıldı. Daha fazlasını da yapacağız" dedi.

Von der Leyen, Afrika ülkelerinde aşılamaların hızlanması için çabalarını artıracaklarını belirterek, "Hedefimiz dünya nüfusunun yüzde 70'inin gelecek yılın ortasına kadar aşılanmış olması" ifadesini kullandı.

AB, en büyük aşı ve ilaç üreticileri arasında yer alıyor. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

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