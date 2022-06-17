Avrupa Komisyonu’ndan Ukrayna hamlesi: Teklifte bulunuldu

24 Şubat'tan beri Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna, Avrupa Birliği'ne bir adım daha yaklaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’ya AB üyeliğine aday statüsü verilmesi için teklifte bulunduğunu ve bu teklifin Ukrayna’nın bazı reformlara gideceği varsayımı ile yapıldığını söyledi.

von der Leyen Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukrayna, arzusunu ve Avrupa değerlerine ve standartlarına uygun yaşama kararlılığını açıkça göstermiştir” dedi.

Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıksa da dün Kiev'i ziyaret eden Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderleri Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesine desteklerini açıklamıştı. Konu, gelecek hafta Brüksel de yapılacak AB zirvesinde de ele alınacak.

Ukrayna, Rusya'nın şubatta başlattığı askeri operasyondan dört gün sonra, AB'ye adaylık başvurusunda bulunmuştu. Ukrayna'nın ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu diğer ülkeler Moldova ve Gürcistan da martta aynı adımı atmıştı.

AB'nin genişlemesi, 2018'den bu yana durmuş durumda. Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya AB'ye aday ülkeler arasında yer alıyor.