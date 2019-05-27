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Avrupa Parlamentosu seçimleri: Merkez partiler gerilerken liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar yükselişte

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Seçime katılım yüzde 50.95 ile son 1994'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı
Avrupa Parlamentosu seçimleri: Merkez partiler gerilerken liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar yükselişte

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu (AP)için 28 üye ülkede bu hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçları açıklanmaya başladı.

 

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Seçime katılım yüzde 50.95 ile son 1994'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugüne kadar merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez sol partilerin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar grubunun (SD) sandalyeleri AP'de çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık grup sırasıyla 178 ve 147 vekil ile 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olmayacak.

Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.

ALDE sandalye sayısını 41 artırarak 108 sandalye ile AP'nin en büyük üçüncü grubu oldu. ALDE 22 sandalye ile en fazla Fransa'dan AP vekili çıkardı. İngiltere'de ikinci sıraya yerleşen Liberal Parti de ALDE'nin AP'deki sandalyelerine önemli bir katkı verdi.

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