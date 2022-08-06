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Avrupa sıcak havalarla boğuşuyor

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İtalya'da ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022'nin en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği, Portekiz'de de temmuzun son 92 yılın en sıcak ayı olduğu bildirildi.
Avrupa sıcak havalarla boğuşuyor

İtalyan ANSA ajansının Ulusal Araştırma Konseyi İklim ve Atmosfer Enstitüsü (ISAC-CNR) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkede temmuz ayı sıcaklıkları ortalamanın 2,26 derece üzerinde seyretti.

İtalya’da ocak-temmuz döneminde sıcaklıklar, kayıtların tutulmaya başlandığı 1800’den bu yana ortalamanın 0,98 derece üzerinde ölçüldü.

Enstitüye göre, ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022 en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor.

Enstitü yetkililerinden Michele Brunetti, ANSA’ya verdiği demeçte, “2022 şu an bitmiş olsaydı, şimdiye kadarki en sıcak yıl olurdu.” dedi.

İtalya’da bu yıl, etkisini mayıs ortasından gösteren sıcaklıklar ve azalan yağış miktarı sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığı kaydedilmiş, ülkenin en büyük ırmağı Po’da su seviyesi yer yer yüzde 10’a kadar gerilemişti.

Diğer yandan, İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), söz konusu iklim olaylarının tarım sektörüne verdiği zararın 6 milyar avro civarında olduğunu açıkladı.

Portekiz’de son 92 yılın en sıcak ayı

Portekiz Ulusal Hava Durumu Kurumundan yapılan açıklamada da Portekiz ana karasında temmuzun aşırı sıcak ve yağış açısından da aşırı kurak bir ay olduğu belirtildi.

Ülkede, hava sıcaklığı bakımından kayıtların tutulduğu 1931’den bu yana Temmuz 2022'nin en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Portekiz ana karasında 13 Temmuz 2022 “en sıcak gün” olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bu yıl en yüksek sıcaklık da 47 derece ile temmuzda ölçüldü.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, temmuzda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 7-18 Temmuz tarihlerinde 1063 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunmuştu.

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