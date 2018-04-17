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Avrupalı kadınlarda sarışınlık oranı 'erkeklerin iki katı'

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Bilim insanları, Avrupa kökenlilerde kadınların sarışınlık oranının erkeklerin iki, erkeklerin siyah saçlılık oranının ise kadınların üç katı olduğunu gösteren bir araştırma yayınladı
Avrupalı kadınlarda sarışınlık oranı 'erkeklerin iki katı'

Nature Genetics dergisinde yayınlanan araştırma, Avrupa kökenli 300 binden fazla insanı inceleyerek pigmentasyon konusunda bugüne kadarki en büyük genetik araştırma unvanını elde etti.

Öte yandan kadınlarda sarışınlık oranının neden erkeklerin iki katı olduğu konusunda bir sonuca varamayan araştırmacılar bunu "ilgi çekici bir gizem" olarak tanımladı.

Bilim insanları bu araştırmayla insan saçının rengini etkileyen 124 yeni gen tespit etti. Önceki araştırmalarda tespit edilebilen gen sayısı yüzden azdı.

Araştırmada kullanılan veriler UK Biobank, 23andME ve International Visible Trait Genetics Consortium'dan elde edildi.

Bilim insanları araştırmayı Avrupalılar üzerinde yapmalarının nedeninin saç renklerindeki çeşitlilik olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan araştırma yöneticilerinden Prof. Tim Spector kadınlar ile erkekler arasında böylesi bir fark bulmayı beklemediklerini söyledi.

Nedenleriyle ilgili teoriler

İngiltere'deki Kings Collage üniversitesinde eğitim veren Spector "Bu ilginç bir gizem çünkü baktığımız şey bu değildi. Bunu baktığımız her nüfus grubunda gördük" dedi.

Spector bu sonuçların yeni sorular doğurduğunu ve şimdi bunları araştırmaları gerektiğini belirtti ve konula ilgili teorilerini açıkladı:

"Genlerde bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Ama kadınların koyu tenli erkeklerden, erkeklerin de açık tenli kadınlardan hoşlanmasının bunda etkili olabileceğini düşünüyoruz.

"Yani genlerin farklı şekillerde aktive olduğunu düşünüyoruz. Bir nedenden ötürü kadınlardaki sarışınlık genleri doğuştan sonra aktif kalıyor ama erkeklerde yok oluyor.

"Bunların çoğu spekülasyon ama erkek ve kadınların motivasyonlarını araştırmak ve bunun güncel bir kültürel değişim olup olmadığını anlamak için önümüzde koca bir araştırma alanı açıldı."

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