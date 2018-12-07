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Avustralya'da kanguru saldırısına uğrayan adam günün konusu oldu (video)

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki köpeğini korumak isteyen Daniel Tuohey'in bir kangurunun saldırısına uğradığı görüntüler çok konuşuldu.
Avustralya'da kanguru saldırısına uğrayan adam günün konusu oldu (video)

Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, kangurunun yumruk ve tekmelerine hedef oldu.

 

Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

 

Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor.

Saldırı sırasında kısa bir süre kanguruyla yumruklaşan Tuohey'in, aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor.

Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.

 

Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'efsane' olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor.

 

 

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