Avustralya’da Kovid-19’un Bilançosu Ağırlaşıyor

Avustralya’da en fazla can kaybı ve vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 266’ya, virüse yakalananların sayısı da 20 bin 720’ye yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton ile eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve son gelişimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte yapılan testlerde 450 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu belirten Başbakan Andrews, yaşları 50 ila 90 aralığında değişen 6’sı kadın toplam 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte eyalette virüsten ölenlerin sayısının 181’e çıktığını ve sağlık sektörü çalışanlarının virüse karşı büyük bir mücadele örneği verdiğini hatırlatan Andrews, ‘‘Onlar kahramanlarımız. Cesaretleri, şefkatleri ve sağladıkları şeyler inanılmaz. Onlar son savunma hattımız.’’ ifadelerini kullandı.

Avustralya genelinde virüse yakalanan 20 bin 720 kişiden 11 bin 112’si sağlığına kavuşurken, 266 Avustralyalı hayatını kaybetti. Halen 8 bin 359 aktif vakanın bulunduğu ülkede 52’i yoğun bakımda olmak üzere 600 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

VİRÜSÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BULAŞMASI ENDİŞE VERİCİ

Eyalette görevli çok sayıda sağlık personelinin virüse yakalanmasını ‘‘endişe verici’’ olarak tanımlayan Sağlık Müsteşarı Sutton, eyaletteki 8 bin 58 aktif vakadan 911’in sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Öte yandan güvenlik birimlerin dün yaptığı 1150 ev denetiminde, evde karantinada olması gereken 150 kişinin evlerinde olmadıkları tespit edildi.

Kovid-19 yasakları nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulamaya girdiği Melbourne’da karantina yasakları uyarınca, evlerinde karantinada kalmaları gerekirken iki kez evde bulunmayanlara yaklaşık 5 bin dolar, testi pozitif çıktığı halde evde karantinada kalmak yerine işe gidenlerin mahkemeye sevk edilmeleri halinde 20 bin dolara kadar ceza kesilecek.

VİCTORİA’DAN GELENLER KARANTİNA MASRAFLARINI KENDİLERİ ÖDEYECEK

Kovid-19’un yayılmasına karşı aldığı tedbirleri sıkılaştıran Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti, virüsün yaygın olduğu Victoria eyaletinden gelen herkesin masraflarını kendi ödemek üzere 14 gün boyunca otellerde karantinaya alınacağını açıkladı.

Son 14 saatte 11 yeni vakanın kaydedildiği NSW’nin Başbakanı NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, daha önce Victoria’dan gelenlere zorunlu otel karantinası uygulamayacağını söylemesine rağmen Victoria’daki günlük vaka sayılarının zaman zaman 700'leri geçmesi üzerine kararını değiştirdi.

Diğer eyalet ve bölgelerde sınırlarını Victoria’da gelenlere daha önceki haftalarda kapatmıştı.

VİRÜSÜN ÜLKEDEKİ MALİYETİ ARTIYOR

Kovid-19’un ocak sonunda görülmeye başlamasının ardından mart sonunda konulmaya başlayan yasak ve kısıtlamalardan, ekonomiden ulaşıma, turizmden spor organizasyonlarına, eğitimden sağlık sektörüne, hizmet sektöründen inşaat işlerine, konaklamadan emlak piyasana kadar tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiş durumda.

Virüsün başladığında yüzde 5,2 olan işsizlik oranının 7,4’e çıktığı Avustralya’da yıl sonunda bu oranın yüzde 10’u bulması bekleniyor. Melbourne’de mart ayındaki sezonun ilk ayağı olan F1 yarışlarının iptalinin ardından, ülkedeki birçok spor etkinlikleri ya iptal edildi ya da gecikmelerle birlikte virüsün az görüldüğü eyaletlere yönlendirildi.

Emlak piyasasında düşüş görülürken, alınan tedbirlerden dolayı iş yerleri kapanan çalışanlara hükümet tarafından her iki haftada 1500 Avustralya doları ödeniyor.

Öte yandan Avustralya ekonomisine her yıl milyarlarca dolar getiren uluslararası öğrencilerin ülkeye gelememesi yüzünden ekonomik sıkıntıya giren üniversitelere ve diğer sektörelere yapılan maddi destek ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş durumda.

Salgın sırasında ve sonrasında vatandaşların akıl sağlığı sorunlarıyla karışılacağını hesaba katan hükümet, bu alanda uzman kurumlara maddi destek vermeye hazırlanıyor.

YENİ ZELANDA’DA İKİ GÜNDÜR KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLMEDİ

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son iki gündür yaklaşık 9 bin kişiye uygulanan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadı.

Ülkedeki toplam 23 aktif vakanın otellerde karantinada tutulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 98 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.