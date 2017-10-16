Avusturya'da seçimin galibi genç siyasetçi Kurz

Avusturya'da seçimlerin galibi 31 yaşındaki Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi oldu. Sandıktan üçüncü parti olarak çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi ise koalisyon ortağı adayı olarak öne çıkıyor.

Avusturya'daki seçimler, 2013'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Sebastian Kurz'u başbakanlık koltuğuna taşıyor. 31 yaşındaki Kurz liderliğindeki muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP) sandıktan zaferle çıkan parti oldu. Sandık çıkış anketlerine göre Kurz'un partisi oyların yüzde 30'undan fazlasını aldı.

Avusturya Başbakanı Christian Kern'in liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti'ye (SPÖ) destek yüzde 27 oldu. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 25'le parlamentodaki üçüncü parti olmaya hazırlanıyor.

Seçim zaferi sonrası açıklama yapan Kurz, Avusturya'da yeni bir siyaset dönemi başlatma sözü verdi. Partisinin oyunu yaklaşık yüzde 6 artırmayı başaran Kurz, "Bu ülkede değişim için tüm gücümle çalışma sözü veriyorum. Bana verilen sorumluluğu alçakgönüllülükle kabul ediyorum" dedi.

Kurz hangi parti ile koalisyona gidecek?

Genç siyasetçinin nasıl bir koalisyon kuracağı merak ediliyor.Kurz'un, aşırı sağcı parti ile koalisyona gitmesi durumda Avusturya Özgürlük Partisi, 17 yıl sonra ilk kez hükümette yer alacak.

Kurz için bir diğer koalisyon seçeneği olarak sandıktan ikinci çıkan Başbakan Christian Kern'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti öne çıkıyor.

Yeşiller oy kaybetti

Avusturya'daki seçimlerin kaybedeni Yeşiller oldu. Büyük oy kaybı yaşayan parti, sandık çıkış anketi sonuçlarına göre oyların yüzde 4,9'unu aldı. Yeşiller dört yıl önceki seçimlerde oyların yüzde 12,4'ünü almıştı.

Liberal çizgideki Avusturya Yeni Liberal Forumu'nun (NEOS) oyları 5,3 düzeyinde kaldı.

6,4 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimlerde 16 parti yarıştı. Seçimin resmi sonuçları, posta yoluyla verilen ve yurtdışında kullanılan oyların da sayılması ile hafta ortasında açıklanacak.

Avrupa'nın en genç lideri olma yolunda

Muhafazakar Avusturya Halk Partisi ile sandıktan birinci çıkmayı başaran Sebastian Kurz, Avrupa siyasetinin yükselen isimleri arasında yer alıyor.

Genç seçmenin desteğini alan Kurz, öğretmen bir annenin ve teknisyen bir babanın oğlu. Genç yaşta siyasete atılan Kurz, Bosna Savaşı'ndan kaçarak Avusturya'ya yerleşmiş göçmen bir aileden geliyor.

Ancak, 2013 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Kurz göçmen karşıtı politikaları savunuyor. Mültecilerin Balkan güzergahı üzerinden Avrupa'ya gelişini engelleyen isim olarak kendisini lanse eden Kurz, yabancılara yapılan maddi yardımları kesmeyi vaadediyor.

Uzmanlar, Kurz'un özellikle aşırı sağ ile koalisyona gitmesi durumunda Avusturya'nın Avrupa Birliği içerisinde zor bir partnere dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

Viyana, 2018'in ikinci yarısında Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstelenecek. Bu dönem başkanlığı, Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılma sürecinin tamamlanacağı sürece denk geliyor.