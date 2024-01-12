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Ayça Alav cinayeti... Zanlı mahkemede baygınlık geçirdi

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Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ı öldürüp, soygun suçu da işleyerek kaçan ve 18 gün sonra Pile köyünde yakalanan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar mahkemeye çıkarıldı.
Ayça Alav cinayeti... Zanlı mahkemede baygınlık geçirdi

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görüşülen duruşmada olguları Müfettiş Hüseyin Zaifer aktardı.  Zaifer, zanlıların “taammüden adam öldürme ve soygun” suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.  

Polis, Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. 

Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, döviz ve TL çaldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 8 Ocak 2024 tarihinde Pile’de yakalandıklarını belirtti. Polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirti.

Polis, zanlıların 9 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, 5 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis, zanlı Tchomte’nın ikinci bir ifade verip, cinayet ve soygunu detaylı bir şekilde anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının 3 kez doktor kontrolünden geçirildiğini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden de kontrolden geçirileceklerini söyledi.

Polis, zanlılara avukat formu verildiğini ancak paraları olmadığını ve avukatları olmadığını söylediklerini aktardı.Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan Bryan Gibip Kwalar, parası olmadığını ancak avukat istediğini söyledi. Zanlı Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ise polise her şeyi anlattığını, ailesine ulaşmak istediğini ifade etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ek süre talebiyle ilgili kararını açıklamak üzereyken, Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte baygınlık geçirdi. Yargıç, bu nedenle duruşmaya kısa bir ara verdi.

Zanlı, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kendisine geldi. Durumu iyileştikten sonra tekrar oturumun yapan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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