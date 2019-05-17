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Babalık testi yapmayı reddeden eski Belçika Kralı her gün 5 bin euro ödeyecek

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Belçika'da Yüksek Mahkeme, sanatçı Delphine Boel'in eski Kral 2. Albert'in kızı olduğunu iddia etmesi üzerine DNA testi yapılmasına karar verdi.
Babalık testi yapmayı reddeden eski Belçika Kralı her gün 5 bin euro ödeyecek

2. Albert'in DNA testini reddetmesi üzerine mahkeme, esli kralın her gün 5 bin euro ceza ödemesine hükmetti.

Belçika'da Yüksek Mahkemesi eski Kral 2. Albert ve Belçikalı sanatçı Delphine Boel arasında yürütülen ‘babalık’ davası hakkında hüküm verdi.

 

Mahkeme II. Albert'in, Boel'in kendisinin kızı olduğu iddialarının aydınlatılması için 3 ay içerisinde tükürük örneği vermesine hükmetti.

Öte yandan mahkeme eski kralın DNA testini yaptırmadığı her gün için kızı olduğunu iddia ettiği Boel’e 5 bin euro para vermesine de karar verdi. 

50 yaşındaki sanatçı Delphine Boel, 84 yaşındaki 2. Albert'in biyolojik babası olduğunu 2013 yılından bu yana kanıtlamaya çalışıyor.

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