Bafra’da kavga çıktı… 1 kişinin burnu kırıldı

Bafra’da, gece 00.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 208 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan A.T.(E-39) , Mehmet Tuncay’ın (E-21) yüzüne kafa atarak, burnunu kırdı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Bafra’da, gece 00.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 208 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan A.T.(E-39) , Mehmet Tuncay’ın (E-21) yüzüne kafa atarak, burnunu kırdı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
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