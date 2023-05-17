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Baf'ta bulunan kafatasının kayıp Britanyalıya ait olduğu belirlendi

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Rum Polisi, Baf’ta bir ağılda bulunan kafatasının Nisan ayı başında kayıp olduğu bildirilen 79 yaşındaki İngiliz Ann Naisbitt’e ait olduğunu belirlediklerini duyurdu.
Baf'ta bulunan kafatasının kayıp Britanyalıya ait olduğu belirlendi

Polis sözcüsü Christos Andreou, CyBC'ye, civarda, kuru bir nehir yatağının yakınında bulunan giysi ve eşyaların bir akraba tarafından kayıp kadına ait olarak tanımlandığını söyledi.

Ann Naisbitt'in Baf'taki evinden 3 Nisan günü saat 10.00 civarında ayrıldığı ve ardından nerede olduğuna dair tüm izlerin kaybolduğu bildirildi.

Polise göre, bir yıl önce Temmuz ayında meydana gelen önceki olayla aynı gün öğleden sonra bulunduğunda, kadının ikinci kez kayıp olduğu bildirildi.

Polis, sivil savunmayla koordinasyon içinde Pazartesi günü, bir hayvan çiftçisinin 14 Mayıs'ta kadının kafatasını bulduğu yerin yakınında kemikler bulmuştu.

Kimlik tespiti, 16 Mayıs Salı günü DNA testi tamamlandıktan sonra yapıldı.

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