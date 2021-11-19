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Bağımsızlık Yolu, Girne'de “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik” konusunu irdeledi

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Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen bölge etkinlikleri çerçevesinde Girne’de Cansu Nazlı tarafından “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik” başlıklı sunum yapıldı.
Bağımsızlık Yolu, Girne'de “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik” konusunu irdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından organize edilen bölge etkinlikleri çerçevesinde Girne’de Cansu Nazlı tarafından “Feminizm Alanında İdeolojik Çeşitlilik” başlıklı sunum yapıldı.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamaya göre, sunumda, feminizmin çeşitli pratik ve teorik mücadeleleri üzerine duruldu. Feminizm alanında muhafazakar, liberal ve sosyalist olmak üzere üç ana damarın olduğu ve bu üç farklı feminizm yaklaşımının birbirini dinlemeye ve sırası geldiğinde eleştirmeye de açık olması gerektiğinin tartışıldığı sunumda, 25 Kasım ve 8 Mart gibi sokakta yapılan eylemlerin süreç olarak tarihçesinin irdelendiği kaydedildi.

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