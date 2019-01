Barajlara akan su miktarında rekor

Politis “Rekorlar Kışı” başlığıyla aktardığı haberinde, 15-16 Ocak tarihlerinde barajlara akan toplam su miktarının 26 milyon 885 bin metreküp olduğuna vurgu yaptı. Sözkonusu 24 saat içerisinde barajlara akan toplam suyun, geçen yılın ocak ayında akan toplam su miktarından fazla olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’taki barajlara şu ana kadar akan suyun 65 milyon metreküp olduğuna işaret edilen habere göre, yağışların devam edeceği ve 62 cm’e ulaşan karın da eriyeceği de dikkate alındığında, barajlara akan su miktarının, en iyi yıl olarak not edilen 2011-2012 dönemindeki 90 milyon metreküp olan miktarı aşacak.

Gazete “bugün barajlarımızda var olan su bize 2 yıl yeter” vurgusunu yaptı ve mevcut su rezervini şu şekilde aktardı:

“Asprokremmo: 30 milyon 102 metreküp, doluluk yüzde 57,5; Kurri 33 milyon 46 metreküp, doluluk yüzde 28,7; Yermasoya 8 milyon 967 metreküp, doluluk yüzde 66,4; Arminu 4 milyon 300 metreküp, doluluk yüzde 100; Evretu 13 milyon 260 metreküp, doluluk yüzde 55,3; Kalavaş 6 milyon 38 metreküp, doluluk yüzde 35,3.”

Baf’ın en büyük barajı olan Asprokremmo’ya son 24 saat içerisinde 8 milyon metreküp su akışı olduğunu ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle barajdaki mevcut suyun arıtılması mümkün olmayacağından suyu tasarruflu kullanılması çağrısı yapıldı.

Baf’taki “Ksero” ve “Diarizo” derelerinin de taştığı ve tarım arazileriyle yollara büyük zarar verdiği kaydedildi.

Gazeteye göre, Yermasoya barajının taşması üzerine, manzarayı seyretmek için bölgeye gitmeye çalışan iki kişi, içerisinde oldukları jeep araç sel sularına kapılınca ölüm tehlikesi geçirdi. Araç, saatler süren uğraştan sonra kurtarılabildi. Olay sonrasında Yermasoya Belediyesi dere yatağındaki araç park alanını kapattı. Limasol’da da 80 yaşındaki bir kadın, dün sabah dışarıda yaktığı gazyağı sobasını evin içine taşırken kıyafetlerinin tutuşması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan kadın akşamüzeri hayatını kaybetti.

Altihia barajlardaki rekor su akışına dair haberinde “Pedieu” deresinin (Kanlıdere) dün taştığı ve Lefkoşa’nın Rum kesimini “–terim yerindeyse- ikiye böldüğünü” yazdı.

Fileleftheros ise derelerin sihirli bir görüntü verdiğine ancak insan hayatını tehlikeye soktuğuna işaret etti.

KÖTÜ HAVA SEBZE FİYATLARINDA ARTIŞA NEDNE OLDU

Gazete, kötü hava koşulları nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını, salatalığın bile kilosunun 4 Euro’ya fırladığını yazdı

Habere göre, sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor. Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında. Karnabahar 1,30 Euro, brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor.