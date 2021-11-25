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"Barbadios"! Ada ülkesi Barbados, Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak!

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Karayipler'de ada ülkesi Barbados, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Ülkede 29 Kasım'da Cumhuriyet ilan edilecek. İngiltere Kraliçesi Elizabeth artık devlet başkanı olarak tanınmayacak.
"Barbadios"! Ada ülkesi Barbados, Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak!

Karayipler'de ada ülkesi olan Barbados, koloni geçmişini tamamen geride bırakmak için harekete geçti.

İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth bundan böyle devlet başkanı olarak tanınmayacak. Ülkede 29 Kasım'da cumhuriyet ilan edilecek.

Törene İngiltere tahtının varisi Prens Charles da katılacak. Charles İngiliz Milletler Topluluğu'nu temsilen törende olucak.

Seçilen Cumhurbaşkanı Sandra Mason, 30 Kasım'da ingiltere'den bağımsızlığın 55'inci yıldönümünde yemin ederek göreve başlayacak.

Barbaros, yaklaşık 30 yıldır Kraliçe'nin devlet başkanlığı statüsünü elinden alan ilk ülke olacak.

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