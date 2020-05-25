Basat:Daha Mayıs ayındayız ve Geçitköy Barajındaki su seviyesi korkutucu boyutlarda.

Daha Mayıs ayındayız ve Geçitköy Barajındaki su seviyesi korkutucu boyutlarda.

Türkiyede patlayan su borusunun tamiri ile ilgili son durumu bilen ya da herhangi bir yerde bu konu ile ilgili bir açıklama gören var mı?

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TC - KKTC Su Temin Projesi kapsamında, Mersin’in Anamur ilçesinden gelen suyun ülkemizde depolandığı Geçitköy Barajı’ndaki seviyenin azaldığı gözlemlendi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görsellerde, Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “korkutucu boyutlarda” olarak niteledi.

Başat, “Türkiye’de patlayan su borusunun tamiri ile ilgili son durumu bilen ya da herhangi bir yerde bu konu ile ilgili bir açıklama gören var mı?” diye sordu.