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Başbakan seçilemeyen Paşinyan'dan genel grev çağrısı

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Ermenistan Parlamentosu’nda başbakan olmak için gerekli desteği alamayan muhalefet lideri Paşinyan destekçilerine genel greve gitme ve protesto gösterisi düzenleme çağrısı yaptı.
Başbakan seçilemeyen Paşinyan'dan genel grev çağrısı

Ermenistan Parlamentosu muhalefetin protesto gösterileri üzerine istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine yeni başbakanı seçmek üzere toplandı. Parlamentodaki seçime muhalif politikacı Nikol Paşinyan tek aday olarak katıldı. Yapılan oylamada muhalif politikacı Nikol 45 milletvekili Paşinyan'a destek verirken, 55 milletvekili ise karşı yönde oy kullandı. Paşinyan'ın başbakan seçilmek için 105 milletvekilinin desteğini alması gerekiyordu. İstifa eden eski başbakan Serj Sarkisyan’ın partisi Cumhuriyetçi Parti oylamada Paşinyan’ı desteklemeyeceğini açıklamıştı. Ermenistan Anayasası'na göre parlamento bir hafta içinde başbakanı seçmek için yeniden bir oylama yapmak zorunda.

Paşinyan parlamentodaki sonuçların ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyenlere genel greve gitme ve şiddetli protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulundu. Paşinyan, Erivan’da toplanan on bine yakın göstericiye yönelik yaptığı konuşmada, "Caddeleri, tren raylarını, havaalanlarını bloke edin" dedi. Yarın Orta Avrupa saatiyle 06:15'de başlaması plananan protestolarda özellikle ulaşımın felce uğratılması hedefleniyor. 

Paşinyan oylama öncesinde milletvekillerine yönelik olarak yaptığı konuşmada, "Halkın gücünü hafife almayın" uyarısında bulunarak protestolara dikkat çekti. Vatandaşlara de seslenen Paşinyan, "Eğer şimdiye dek katılmadıysanız evde oturmayın, sokaklara çıkın! Başkentin ya da başka kentlerin meydan ya da sokaklarına çıkın" dedi.

Paşinyan: Parlamentodan sonuç çıkmazsa gösteriler devam eder

Sarkisyan'ın partisi Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) protestolar nedeniyle Sarkisyan'ın yerine aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin değişime hazır olduğuna inanmadığını söyleyen Paşinyan, "Cumhuriyetçi Parti geçen haftalardaki protestolardan gerekli dersleri çıkarmak yerine, kedi fare oyunu oynuyor. Halkın gösterdiği sabrı zayıflık olarak gören davranışları, bir tsunamiye yol açabilir" dedi. Paşinyan parlamentodan bugün bir sonuç çıkmaması halinde protesto gösterilerinin devam edeceğini belirtti. Muhalif lider ayrıca kendisinin başbakan seçilmesi halinde erken seçime gitme sözü verdi. Ermenistan'da bir sonraki genel seçimlerin 2022 yılında yapılması planlanıyor.

Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, sadece başbakan olacağı bir senaryoyu kabul edeceğini söylemişti. Ermenistan Parlamentosu'nda eski Başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi çoğunluğu elinde bulunduruyor. 105 sandalyeden 58'i Cumhuriyetçi Parti'ye ait. Paşinyan'ın dahil olduğu Çıkış adlı ittifak ise bir önceki seçimlerde yüzde 7,8 oranında oy almıştı.

Parlamentoda oylamanın yapıldığı saatlerde başkent Erivan'da on binlerce gösterici Nikol Paşinyan'ı desteklemek için protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler ülkede siyasi değişim talep etti.

Protestolar nasıl başladı

2008 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan görev süresi sona erdikten sonra parlamentoda başbakanlığa seçilmişti. Sarkisyan'ın başbakanlığa adaylığı sırasında Ermenistan Anayasası'nda değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Sarkisyan'ın başbakanlığa seçilmesine tepki gösteren muhalif Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Nikol Paşinyan protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunmuştu. Muhalefetin günler süren gösterilerinin ardından Başbakan Serj Sarkisyan 23 Nisan'da istifa etme kararı alarak, "Nikol Paşinyan haklıymış, hatalı olan bendim" açıklamasını yapmıştı.

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