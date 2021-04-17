  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Başkan Harmancı Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lions Külübü’nü kabul etti

» »
Başkan Harmancı Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lions Külübü’nü kabul etti
Başkan Harmancı Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lions Külübü’nü kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,  Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nü kabul etti. 

 

Ziyarette  Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Y. Özdoğa, Dış İlişkiler  Sorumlusu Dr. Ferdiye E. Reynier , Yönetim Kurulu Üyesi Gülden P. Küçük ile Başkent Lions Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Erkmen hazır bulundu. 
 

Üniversiteli Kadınlar Derneği  Başkanı Berna Y. Özdoğa, ziyarette yaptığı konuşmada  çalışmaları ve projelerini Başkan Harmancı’ya aktarırken bu noktada belediye ile ortak hareket etmekten büyük mutluluk duyacaklarını söyledi. Özdoğa, LTB’nin ve Başkan Harmancı’nın her dönem iş birliğine büyük önem verdiğini belirterek bu desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür etti. 
 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün önemli  çalışmalara imza attığını ve bundan sonra da her türlü iş birliğine her zaman açık olduklarını söyledi.  
 

Başkan Harmancı ayrıca, diğer tüm dernek, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile olduğu gibi Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve Başkent Lions Külübü ile de geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak projelere imza atmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otizme mavi ışık yaktılar02 Nisan 2021 Cuma 13:49
  • LTB Online uygulaması ile yurttaşlar Android telefon ve tabletlerden ödeme yapabiliyor01 Nisan 2021 Perşembe 09:06
  • LTB, başkent Lefkoşa’yı bahara hazırlıyor30 Mart 2021 Salı 13:41
  • LTB-Biyologlar Derneği İş Birliğinde Ekolojik Park26 Mart 2021 Cuma 12:08
  • Lefkoşa'da yaya çarptı! Ölümlü trafik kazası!25 Mart 2021 Perşembe 21:15
  • LTB Başkanı Harmancı, Topçu’yu kutladı22 Mart 2021 Pazartesi 13:49
  • Şehrin Müzisyenleri Bandabuliya Sahnesi’nde sanatlarını icra ediyor18 Mart 2021 Perşembe 15:11
  • Çorabını Gey Da Gal: Lefkoşa Rengarenk Çoraplarıyla bu sefer evden mesajını veriyor17 Mart 2021 Çarşamba 11:31
  • Biyologlar: Lefkoşa Metehan bölgesinde çevre kirliliği yaratıldı13 Mart 2021 Cumartesi 18:54
  • Lefkoşa’da kapsamlı hamam böceği ilaçlaması sürüyor11 Mart 2021 Perşembe 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti