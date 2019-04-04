Başkentte iş yeri denetimleri sürüyor

25 Mart – 29 Mart tarihleri arasında yapılan 58 iş yeri denetlemesi sonucunda

Saray Önü Market isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılmasından dolayı, Tek Market isimli işletmeye iş yeri izinsiz, Sağlık Karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sihhi ortamdan dolayı, Ethem Aslan Yurt Kafeteryası isimli işletmeye iş yeri izinsiz çalışma, sağlık karnesiz personel çalıştırma ve gayrı sihhi ortam nedenleriyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesilirken 2 iş yerinede eksiklerinden dolayı ihbar verildi. Bu kapsamda Tek Market isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırma ve gayrı sihhi ortamdan, Beş Sekiz Cafe isimli işletmeye iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırma nedenleri ile faaliyetleri durduruldu.

Ayrıca, Kayıkhane OffLicence isimli iş yerinden 8 Birim (28 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan, Saray Önü Market isimli işyerinden 3 Birim (82 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan , Tek Market isimli işyerinden 65 Birim (1190 adet) Ürün tarihi geçmiş ve uygun etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 6 Restoran, 10 Cafe, 3 Bar, 1 Gıda üretim yeri, 1 Meyhane,1 Berber Salonu, 1 Yurt Kafeteryası, 6 Eğitim Merkezi, 15 Market, 4 Off Licence, 2 Gıda Deposu, 1 Manav, 1 Spor Salonu, 1 Kahvehane, 3 Oto Galeri, 1 Düğün Salonu, 1 Büfe.