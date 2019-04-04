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Başkentte iş yeri denetimleri sürüyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi başkent Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Başkentte iş yeri denetimleri sürüyor

25 Mart – 29 Mart tarihleri arasında yapılan 58 iş yeri denetlemesi sonucunda

Saray Önü Market  isimli işletmeye  sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılmasından dolayı, Tek Market  isimli işletmeye iş yeri izinsiz, Sağlık Karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sihhi ortamdan dolayı, Ethem Aslan Yurt Kafeteryası isimli işletmeye iş yeri izinsiz çalışma, sağlık karnesiz personel çalıştırma ve gayrı sihhi ortam  nedenleriyle Belediyeler Yasası  gereği para cezası kesilirken 2  iş yerinede eksiklerinden dolayı ihbar verildi. Bu kapsamda Tek Market isimli işletmeye iş yeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırma ve gayrı sihhi ortamdan, Beş Sekiz Cafe isimli işletmeye iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırma nedenleri ile faaliyetleri durduruldu.

Ayrıca, Kayıkhane OffLicence isimli iş yerinden 8 Birim (28 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan,  Saray Önü Market  isimli işyerinden 3 Birim (82 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan , Tek Market  isimli işyerinden 65 Birim (1190 adet) Ürün  tarihi geçmiş ve uygun etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 6 Restoran, 10 Cafe, 3  Bar, 1 Gıda üretim yeri, 1 Meyhane,1  Berber Salonu, 1 Yurt Kafeteryası, 6 Eğitim Merkezi, 15 Market, 4 Off Licence,  2 Gıda Deposu,  1 Manav, 1 Spor Salonu,  1 Kahvehane, 3 Oto Galeri,  1 Düğün Salonu, 1 Büfe.

 

 

 

 

 

 

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