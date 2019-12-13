Baybars: Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı için tüm kesimlere ulaşıldığı ve görüşlerinin de alındığını dile getiren Baybars,tüm kesimlerden görüş almış durumdayız önümüzdeki hafta tüm ilgili kesimlerin oylamasına sunup imar planını en iyi bir şekilde uygulamak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz ki tüm Belediyeler bu imar planından çok memnun kalacaklardır.

Baybars imar planının bir an önce hayata geçmesi ve çirkin ve de çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi için geç bile

kalındığını dile getirdi. Bu imar planının bir an önce yürürlüğe girmesi tüm kesimlere en iyi bir şekilde hizmet vermesi

temennisinde bulundu.

ALİ ÖZMEN SAFA İZİNSİZ İNŞAAT YAPTI MI?

İş İnsanı Ali Özmen Safa’ya ait Yarköy sınırları içerisinde bulunan Elan Properties Ltd adına kayıtlı olan inşaat alanında bazı yapıların ruhsatsız olduğu iddia edildi.

Ali Özmen Safa’ya ait yine aynı parseller içerisindeki Havuz ve Tenis Kortunun da tarımsal arazi üzerine inşa edildiği ve projelerinin bulunmadığı ortaya çıktı.Haber Merkezimizin elde ettiği bilgilere göre 3 adet Zemin+3 Kat toplu konut projesi için de İskele Belediyesinin defalarca uyarılarına rağmen ruhsatlandırılmadığı ortaya çıktı.

SAFA’YA AİT KALKINMA BANKASINA YÜKLÜ MİKTARDA ÖDENMEMİŞ BORÇ VAR.

Ali Özmen Safa’nın Star Kıbrıs adına Kalkınma Bankasından 2006 yılında 629,900 Euro yatırım kredisi alındığı, bu kredinin de 2008-2010 yılları arasında kullandığı ortaya çıktı. Safa’nın Kalkınma Bankasından alınan yüklü miktardaki kredileri ödemediği için mahkemenin belirlediği 58,664 Euro’yu da 9 aydır ödemediği ve toplam borcun da bugün itibarıyla 316,325 Euro’civarında olduğu ortaya çıktı.



ALİ ÖZMEN SAFA’DAN AFİK GROUP’A IRKÇI SALDIRI

SAFA ‘‘Dibimizde İsrailli yatırımcılar 15 katlı apartmanlarını dikiyor’’!! Şirket direktörü doğma büyüme İzmirli olan Afik Group’a her cümlesinde ırkçı bir yaklaşımda bulunan Ali Özmen Safa, akıllara şu soruyu getirdi. Acaba mallarını AFİK Group’a satamadığı için mi bu şekide ırkçı ve mesnetsizce saldırıyor??? Afik gruba şahsi bir husumeti olduğu anlaşılan Safa’nın asılsız iddiaları ısrarla sürdürmeye devam ediyor. (MHA)