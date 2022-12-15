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Bazı adaylardaki endişe Girne'de Çeler "adaylıktan çekildi" dedikodusunun çıkmasına neden oldu

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Bazı adaylardaki endişe Girne'de Çeler "adaylıktan çekildi" dedikodusunun çıkmasına neden oldu
Bazı adaylardaki endişe Girne'de Çeler "adaylıktan çekildi" dedikodusunun çıkmasına neden oldu

Bazı adaylardaki endişe Girne'de Çeler "adaylıktan çekildi" dedikodusunun çıkmasına neden olduğu konuşuluyor.

Detay Kulis Haber

Yerel seçimlere 10 gün kala Girne'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Hazırladığı projeler ile Girne halkının ilgisini çekmeyi başaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler'in yükselişi devam ediyor.

Siyasi yorumcular Zeki Çeler'in kalan bu 10 günlük dönemde yapacağı ziyaretlerin çok önemli olduğunu bunun seçimi göğüsleyebilmesini sağlayabileceğini söylüyor.

Girne'de Çeler'in hızla yükselmesi bazı dedikoduların da ortaya atılmasına neden oldu.

Öyle ki bazı adaylar Zeki Çeler'in adaylıktan çekilebileceğini  söylemini yaymaya çalıştıkları öne sürülüyor.

Girne'de son 10 günde daha çok çalışanın seçimi göğüsleyebileceği belirtiliyor.

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