Bebek yoğun bakımda... Okulun sahibi de mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan bir kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan bakıcı zanlı B.N.E’nin ardından okulun sahibi A.G ile bakıcı E.G tutuklanarak mahkeme

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı.

Polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı.

Polis, bebeğe kreşte zanlı B.N.E tarafından süt içirildikten sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis, zanlı A.G'nin Sosyal Hizmetler Dairesi’nden kreş açıp, öğrenci kaydı bulunabilmesi için tescil belgesi olmadan öğrenci kaydı yaptığını belirtti.

Polis,yapılan soruşturmada yine zanlı A.g'nin zanlı B.N.E’nin 9 Maysı 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu kişinin bakıcılık yapabilecek niteliklere haiz olup olmadan çalıştırdığını tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlı E.G’nin ise bebeğin sınıfında öğretmen olmasına rağmen sınıfta bulunmayarak, insan hayatına zarar ve ihmalde bulunarak, Çocuk Yasası’na Aykrı Harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, etki edebilecekleri soruşturmanın tamamlandığını söylerek, davasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 biner TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2’şer kefilin 250 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.