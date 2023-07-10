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Behiç Kurtcebe için acil kan aranıyor!

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Behiç Kurtcebe için acil "A RH pozitif" kan aranıyor.
Behiç Kurtcebe için acil kan aranıyor!

Yarın, bypass ameliyatı olacak olan Behiç Kurtcebe için acil 10 ünite ‘A RH Pozitif’ kan aranıyor.

Kurtcebe’nin ailesinin verdiği bilgiye göre, donörlerin tansiyon hastası olmaması, herhangi oral veya IV ilaç kullanmaması, son 24 saat içerisinde alkol ve yatıştırıcı kullanmamış kişiler olması gerekmekte.

Dört ünite kanın bugün, geriye kalan altı ünitenin ise hazırda beklemesi gerektiği aktarıldı.

Kan vermek isteyenler, Behiç Kurtcebe adına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na ve Lefke Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurabilir.

İletişim numaraları ise şöyle:

-Kızı: 0533 837 2360

-Oğlu: 0548 827 6093

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