Bel ağrısından kurtulmak mümkün!

Kas ve bağ dokusundaki zorlanmalara bağlı gerilmelerden kaynaklanabilen ve hemen herkesin hayatında en az bir kez yaşadığı bel ağrısı, hareket kısıtlığı yaparak yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor.

Gerekli önlemleri alarak basit bel ağrılarının kolayca tedavi edildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, ilaç ve egzersizin işe yaramadığı durumlarda devreye cerrahi tedavinin girdiğini söyledi.

Basit bel ağrılarının sıklıkla 6 hafta içinde kendiliğinden, fizik tedavi ya da ilaç kullanımı ile gerileyebildiğini dile getiren Dr. Öztürk, şöyle konuştu:



“Yaşamı daha olumsuz etkileyecek ağrının nedeni ise boyun ve bel bölgesinde görülen fıtıklar olabilir. Omurilikten çıkan sinirlere baskı yaparak kollarda veya bacaklarda ağrı yapabilir. Fıtıklaşan diskin bulunduğu bölgeye göre kişinin şikayetleri farklıdır. Boyun bölgesindeki fıtıklarda sırt bölgesinde ağrı, kollarda, ellerde ağrı veya uyuşma meydana gelir. Bel bölgesindeki fıtıklarda ise fıtığın yerine göre sağ/sol bacakta veya her iki bacakta ağrı ve uyuşma şikayetleri olur.”

MİKRO CERRAHİ YÖNTEMLERİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Cerrahi tedavilerin teknoloji sayesinde hasta açısından daha basit hale geldiğini söyleyen Öztürk, “Mikro cerrahi yöntemler ile yapılan tedavinin sonuçları oldukça başarılı yanıtlar veriyor. Daha karmaşık durumlarda açık mikroskopik veya enstrumanlı cerrahi gereksinimleri de olabilir. Burada ideal olan uygun hasta seçimi ve uygun tedaviyi uygulamaktır” diye konuştu.