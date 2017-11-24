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Berlin'de büyük koalisyon denemesi için ilk adım

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Berlin'de büyük koalisyon denemesi için ilk adım
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olası bir erken seçimi engellemeye çalışıyor. Steinmeier, şimdiye kadar koalisyona yanaşmayan SPD ile Hristiyan Birlik partilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz arasında dün Bellevue Sarayı'nda yapılan görüşme sonrasında büyük koalisyon görüşmeleri için düğmeye bastı. 

Steinmeier, 24 Eylül'deki seçimler sonrası koalisyon görüşmelerine katılmayacağını açıklayan SPD'den olumlu mesajlar gelmesinin ardından tarafları görüşmeye davet etti. Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve SPD'nin liderlerini makamında bir araya gelmeye davet eden Steinmeier'in olası bir erken seçimi engellemeye çalıştığı belirtiliyor. 

Görüşmenin pazartesi ya da salı günü Bellevue Sarayı'ndan gerçekleşeceği ifade ediliyor. 

Steinmeier - Schulz görüşmesi 

Steinmeier'in SPD lideri Martin Schulz'la dün akşamki görüşmesi bir saatten fazla sürdü. Buluşmada neler konuşulduğu dışarıya sızmadı. Cumhurbaşkanı'nın Schulz'a Sosyal Demokratların sorumluluğunu hatırlattığı ve yeni bir büyük koalisyon seçeneği üzerinde durulduğu tahmin ediliyor.

SPD kurmayları Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeyi değerlendirmek için partinin karargahı sayılan Willy-Brandt-Haus'ta dün gece bir araya geldi. Yaklaşık 8 saat süren istişareler sonrasında SPD Genel Sekreteri Hubertus Heil bir açıklama yaptı. Heil "SPD konuşulması gerektiğine inanmaktadır. SPD kendisini müzakerelerden soyutlamayacaktır” dedi.

Ancak Heil SPD'nin büyük koalisyonu reddeden tutumunu değiştirip değiştirmediği konusuna açıklık getirmedi. Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) toplantı öncesinde SPD'ye kapının açık olduğunu açıklamıştı.

"Görüşme olumlu geçti"

Heil, Willy-Brandt-Haus’ta yapılan toplantının son derece maddi ve yapıcı olduğunu belirtti. SPD Genel Sekreteri, toplantıya büyük koalisyonu savunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve birçok başka bakanın da katıldığını söyledi.  Heil, Steinmeier'in gelecek hafta mecliste grubu bulunan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı'nın yapacağı önerileri bekleyeceklerini söyledi.

CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız olması üzerine SPD yönetimi bir kez daha büyük koalisyon seçeneğine "hayır" demiş ve erken seçime gitme niyetini ifade etmişti.

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