  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Beşiktaş, Antalya’da da geriden gelip seriyi sürdürdü: 3-1

» »
Ligde son 10 maçta yenilmeyen ve Galatasaray derbisiyle şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında da geriden gelip 3 puanı kaptı ve zirveyi takibi bırakmadı.
Beşiktaş, Antalya’da da geriden gelip seriyi sürdürdü: 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park’ta oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılıp üst üste 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Galatasaray’ı derbide geriden gelip mağlup eden Beşiktaş, Antalyaspor karşısında da 32. dakikada Ömer Toprak’ın kafa vuruşuyla 1-0 geriye düştü. 54’te Aboubakar, Masuaku’nun kullandığı kornerde ceza sahasında çok iyi yükselip kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1. “80'de Bünyamin Balcı, Redmond’a yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart görüp Antalyaspor’u 10 kişi bıraktı. Kullanılan serbest vuruşun ardından, yaşanan karambolde Cenk Tosun Beşiktaş'ı 2-1 öne geçti. Mücadeledeki son sözü ise son 9 maçta 10. kez fileleri havalandıran Aboubakar 90. dakikada söyledi ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu skorun ardından 32 maç yapan Beşiktaş 68 puanla 2. sıraya yükseldi. 31 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor ise 36 puan ve maç fazlasıyla 12. sırada kaldı.

Seçim nedeniyle gelen hafta sonu maçlar oynanmayacak. Beşiktaş 34. haftayı hükmen galibiyetle geçecek. Alanyaspor ise 17 Mayıs Çarşamba günü 20.00 Ankaragücü’ne konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Erdal Rakip’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fernando’nun sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak’ın kafayla vurduğu top, ön direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Fernando’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fredy’in şutunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

54. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Masuaku’nun sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aboubakar, topu kafayla kaleci Helton’un sağından filelere gönderdi: 1-1.

55. dakikada Aboubakar’ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Helton topu kornere gönderdi.

62. dakikada Fredy’in sol köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Veysel Sarı’nın kafayla vurduğu top üstten dışarıya gitti.

76. dakikada Fredy’in ceza alanından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Redmond, ceza sahası dışında Bünyamin Balcı’nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce Bünyamin Balcı’ya sarı kart gösterdi. VAR incelemesi sonrası sarı kartını iptal eden hakem Kalkavan, bu oyuncuyu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş öne geçti. Redmond’un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla gönderdiği orta sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun’un şutunda, top kaleci Helton’un sağından ağlarla buluştu: 1-2.

90. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Tayfur Bingöl’ün pasında ceza alanında topla buluşan Aboubakar’ın şutunda top üst direğe çarpıp filelere gitti: 1-3.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Real Madrid lig şampiyonluğunu Barcelona'ya bıraktı03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:58
  • Messi için kadro dışı kararı!03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:39
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı02 Mayıs 2023 Salı 17:39
  • G.Birliği Lefkoşa’da kazandı: 87-5302 Mayıs 2023 Salı 14:27
  • Süper Lig’de 32. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:37
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinde Gedson Fernandes resitali01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33
  • Beşiktaş derbide Galatasaray’ı devirdi!30 Nisan 2023 Pazar 21:11
  • Beşiktaş Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri30 Nisan 2023 Pazar 11:38
  • Yürekler ağza geldi! Fenerbahçe’nin yıldızı Valencia ambulansla hastaneye götürüldü30 Nisan 2023 Pazar 09:34
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 99 yıllık rekabet29 Nisan 2023 Cumartesi 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti