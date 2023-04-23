Beşiktaş derbi öncesi 3 puanla moral buldu

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 mağlup.
Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında berabere kalarak puan kaybeden ve zirve yarışında geride kalan Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi 3 puan morali buldu.
Yeni hocası Mustafa Er ile ilk maçına çıkan Ümraniyespor, Beşiktaş karşısında ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahasından mağlup ayrıldı.
REDMOND PERDEYİ AÇTI
25. dakikada son haftaların yıldızı Nathan Redmond gol perdesini açtı. Valentin Rosier’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını uzaklaştırmak isteyen Tomislav Glumac’ın gelişine vuruşunda top havalandı.
Havalanan topu önünde bulan Cenk Tosun tek pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nathan Redmond’a aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Nathan Redmond sağ çaprazda yerden düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.
ABOUABAKAR FARKI 2’YE ÇIKARDI
İlk yarı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan siyah beyazlılar arka arkaya fırsatlar yakaladı.
71’de sahneye çıkan Vincent Aboubakar farkı 2’ye çıkardı. Sol kanatta Salih Uçan’ın presile kapılan topta Vincent Aboubakar Kartal Kayra Yılmaz’den sıyrılıp sol kanattan ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla yaptığı yerden plase vuruşunda sağ köşeden kaleci Orkun Özdemir’in uzanamayacağı noktaya yolladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş 3 puana 2 golle ulaştı. Bu sonucun ardından Kartal, 62 puana ulaştı. Düşme hattındaki Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada kaldı.
Ligde gelecek hafta Beşiktaş sahasında Galatasaray ile oynayacak, Ümraniyespor ise Alanya deplasmanına gidecek.
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