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Beşiktaş Galatasaray derbisinde Gedson Fernandes resitali

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Eski takımı Galatasaray'a karşı iki kişilik oynayan Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes, 23 ikili mücadele kazandı, 8 top kaptı, 7 çalım attı kısaca istatistik kağıdını parçaladı.
Beşiktaş Galatasaray derbisinde Gedson Fernandes resitali

Derbinin yıldızı müthiş mücadelesiyle Beşiktaş'ı ateşleyen Gedson Fernandes oldu. Eski takımına karşı çift kişilik oynayan Portekizli futbolcu, Galatasaray orta sahasına zor anlar yaşattı. 60 kez topla buluşan Gedson, 32 ikili mücadeleye girip 23'ünü kazandı. 9 sahipsiz top kazanıp, 8 top kapan ve 7 çalım atan 24 yaşındaki futbolcu, tüm bu istatistiklerde maçın en iyisiydi.

Derbide oldukça yorulan Gedson, 90+4’te oyundan çıktı | Foto: AA

Beşiktaş ataklarını hızlandıran, sarı-kırmızılıların atak girişimlerini ise başlamadan bitiren Gedson Fernandes maç sonunda tribünlerden en çok alkışı alan isim oldu. “Gereğini yaptık” paylaşımıyla da taraftarı sosyal medyada coşturdu.

Maç sonu yaptığı açıklama kendileri için çok iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Gedson, “Çok anlamlı ve çok özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş’ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız.” dedi.

“GALATASARAY’A KARŞI KAZANMAK…”

Son olarak Gedson, “Galatasaray’a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

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