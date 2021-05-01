  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı

» »
Beyaz Saray, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tamamen aşılanan kişi sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu.
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, Kovid-19 ile ilgili düzenlenen günlük basın toplantısında aşılara ilişkin son rakamları açıkladı.

Zients, "Bugün tam olarak aşılanan Amerikalıların sayısı bakımından önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bugün 100 milyon Amerikalı tamamen aşılı. Mart sonunda bu sayının yaklaşık 55 milyon olduğunu dikkate alırsak sayıyı ikiye katladığımızı görürüz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 300 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığını ve bunun 220 milyon dozunun uygulandığını vurgulayan Zients, "Bu, umut için gayet iyi bir neden sunuyor." dedi.

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de bugüne kadar yetişkinlerin yüzde 55'i en az 1 doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 40'ı da tamamen aşılanmış oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı29 Nisan 2021 Perşembe 10:27
  • ABD Başkanı Joe Biden Kongredeki İlk Konuşmasını Yaptı29 Nisan 2021 Perşembe 10:04
  • ABD'ye Gitmek İçin Yola Çıkan 2 Bin Göçmen Meksika'da Kayboldu28 Nisan 2021 Çarşamba 13:25
  • ABD Başkanı Joe Biden, Asgari Ücret Artışına İlişkin Kararnameyi İmzaladı28 Nisan 2021 Çarşamba 12:40
  • Brezilya'dan Rusya'nın Sputnik V aşısına ret27 Nisan 2021 Salı 20:05
  • ABD elindeki 60 milyon AstraZeneca Covid-19 aşısını dünyayla paylaşacak27 Nisan 2021 Salı 14:35
  • ABD, Casus Uydusu "Nrol-82"Yi Uzaya Yolladı27 Nisan 2021 Salı 14:14
  • ABD, Casus Uydusu "Nrol-82"Yi Uzaya Yolladı27 Nisan 2021 Salı 11:48
  • ABD Dışişleri Bakanlığı, İran İle Nükleer Görüşmelerin Gidişatından Ümitli27 Nisan 2021 Salı 10:04
  • Biden ‘soykırım’ dedi, peki şimdi ne olacak?26 Nisan 2021 Pazartesi 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti