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Biden duyurdu! ABD, 125 bin mülteciyi ülkeye kabul edecek

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ABD Başkanı Joe Biden, "ABD Mülteci Kabul Programı"nı yeniden inşa etmek için çok çalıştıklarını belirterek, "ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor. Bu son 30 yılda ulaşılamayan bir seviye." dedi.
Biden duyurdu! ABD, 125 bin mülteciyi ülkeye kabul edecek

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Biden, “Yönetimim ABD Mülteci Kabul Programını yeniden inşa etmek için çok çalıştı. ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor. Bu son 30 yılda ulaşılamayan bir seviye.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından şiddet ve baskıdan kaçan sığınmacılara kucak açtıklarını aktaran Biden, sığınmacılara sahip çıkan kuruluşlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Biden, dünyada 110 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bu rakamın tarihin herhangi bir dönemindekinden daha fazla olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının 2. Dünya Savaşından bu yana görülmemiş bir oranda milyonlarca insanı başka ülkelere kaçmaya zorladığının altını çizen Biden, ayrıca Suriye, Venezuela, Afganistan, Somali ve Güney Sudan’daki iç karışıklıklar nedeniyle çok sayıda insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.

Biden, dünya genelinde sığınmacılara ulaşmak ve onlara destek vermek için Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

ABD’YE 3,5 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİ GELDİ

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Dünya Mülteciler Günü dolayısı ile yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin 1975’ten bu yana 3,5 milyondan fazla mülteciyi kalıcı olarak kabul ettiği bilgisini paylaştı.

Blinken, “Bugün, zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca mültecinin cesaretini ve dayanıklılığını, onlara ev sahipliği yapan toplulukların cömertliğini ve onları destekleyen insani yardım ortaklarının küresel tepkisini takdir ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

Mültecilerin, gittikleri ülkelere yaptığı katkıya değinen Blinken, ABD’nin mülteci yerleştirme programını “yeniden inşa ve modernize ettiğini” ve bu bağlamda “Welcome Corps” adıyla bir program başlattıklarını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı, ABD’nin insani krizlere koordineli bir küresel müdahaleyi teşvik etmeyi sürdürdüğünü, hiçbir ülkenin tek başına mülteci krizinin üstesinden gelemeyeceğini ifade etti.

Statista isimli kuruluşun internet sayfasında paylaştığı grafik ve verilerde, ABD’nin 2022 yılında 25 bin 465 mülteciyi kabul ettiği, bu rakamın 2021’de 11 bin 411 olduğu görüldü.

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