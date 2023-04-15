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Biden’dan seçim açıklaması: “Yakında duyuracağım”

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını yakında açıklayacağını belirtti.
Biden’dan seçim açıklaması: “Yakında duyuracağım”

İrlanda gezisi sırasında gazetecilere konuşan Biden, seneye yapılacak başkanlık seçimleri için, “Hesabı çoktan yaptım. Yakında duyuracağım” ifadesini kullandı. Biden, İrlanda gezisinin, neler yapılabileceği konusunda iyimserlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, “Planımın yeniden aday olmak olduğunu zaten söylemiştim” dedi.

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa ettiği gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Jack Teixeira hakkındaki bir soruya da Biden, gizli bilgilere erişimi nasıl sağladığının kökenine inmeleri için talimat verdiğini kaydetti. Biden, gizli belgelerle ilgili soruşturmanın çok uzun sürmeyeceğini belirtti.

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları’nın istihbarat kanadı üyesi 21 yaşındaki Teixeira, dün de Boston'da hakim karşısına çıkarılarak gizli belgeleri internette yayımladığı gerekçesiyle suçlanmıştı.

İnternete sızdırılan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Söz konusu sızıntı, ilk defa grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

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