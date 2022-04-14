Binicilik müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde yapılacak

Royal Atlı Spor Kulübü evsahipliğindeki sezonun ilk müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek…
İlk gün 12 yaşaltı 70cm, 70 cm acemi parkuru ve 90 cm yarışları yapılacak…İkinci gün ise 80 cm,100cm barajlı ve 120 cm yarışları yer alacak.
Royal Atlı Spor Kulübü evsahipliğindeki sezonun ilk müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek…
İlk gün 12 yaşaltı 70cm, 70 cm acemi parkuru ve 90 cm yarışları yapılacak…İkinci gün ise 80 cm,100cm barajlı ve 120 cm yarışları yer alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.