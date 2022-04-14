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Binicilik müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde yapılacak

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KKTC Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen “Engel Atlama Müsabakası” hafta sonu Mağusa’da Royal Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak…
Binicilik müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde yapılacak

Royal Atlı Spor Kulübü evsahipliğindeki sezonun ilk müsabakaları, 16/17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek…

İlk gün 12 yaşaltı 70cm, 70 cm acemi parkuru ve 90 cm yarışları yapılacak…İkinci gün ise 80 cm,100cm barajlı ve 120 cm yarışları yer alacak.

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