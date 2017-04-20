Bir ülkede yer yerinden oynuyor

Ekonomik krizle sarsılan Venezuela'da muhaliflerin "tüm yürüyüşlerin anası" olarak andığı hükümet karşıtı protestolarda en az üç kişi hayatını kaybetti. Nisan ayı içinde gösterilerde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Başkent Caracas’ta 17 yaşında bir genç başından vurularak hayatını kaybetti. Birkaç saat sonra ise Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletindeki gösteriler sırasında bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Dünkü olaylarda bir de Ulusal Muhafızlar’dan bir çavuşun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Guardian’ın aktardığı habere göre; en az bir milletvekili hastaneye kaldırıldı. Muhalefet lideri ve geçmişte devlet başkanlığına aday olan Henrique Capriles’in gözyaşartıcı gazdan etkilendiği anları yansıtan görseller sosyal medyada yayınlandı.

Gece çökerken binlerce insan Caracas’ın varlıklı bir semtinin meydanında toplanırken, bölgede yaşayanlar ise destek için evlerinden tencere tava çaldı.

Bir grup yüzleri maskeli genç gösterici, barikat yapmak için sokak işaretlerini ve billboard’ları sökerken, polis ve ulusal muhafızlara taş ve molotofkokteyli attı. Polis ise göstericilere gözyaşartıcı gazla karşılık verdi.

Caprilles bugün gece için gösteri çağrısı yaptı: “Aynı yer, aynı saat. Bugün milyonlar olursak, yarın daha fazla oluruz.”

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, askeri sokağa yönlendirdi ve sivil milislere silah vererek, ABD destekli darbe olarak nitelendirdiği gösterilere karşı destekçilerini sokağa çağırdı.

Protestocular cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Maduro ise polise ve dükkânlara saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor. Maduro şu ana kadar 30’dan fazla insanın gözaltına alındığını belirtti. Son yaşananlarla hayatını kaybedenlerin sayısı en az 7’ye çıktı.

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Buna rağmen, yıllardır yüksek enflasyon, önlenemeyen suç artışı ve temel mal kıtlığıyla mücadele ediyor. IMF, ülkedeki enflasyonun bu yıl yüzde 700 artarak zirveye çıkacağını belirtiyor.

Ülkenin dört bir yanında gerçekleşen protestoların son üç yılda görülen en büyük protestolar olduğu düşünülüyor.

Protestoların alevlenmesinin nedeni, geçen ay Yüksek Mahkeme’nin muhalefetin kontrolündeki Parlamento’dan gücü devralma kararını açıklamasıydı. Mahkeme üç gün sonra kararını değiştirdiyse de, protestoların yayılmasının önüne geçilemedi.