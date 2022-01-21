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BM Genel Kurulu, Yahudi Soykırımının İnkarını Kınayan Kararı Onayladı

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BM Genel Kurulu, 2. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen Yahudi soykırımının inkarı ve çarpıtılmasıyla mücadele kararını kabul etti.
BM Genel Kurulu, Yahudi Soykırımının İnkarını Kınayan Kararı Onayladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün oybirliğiyle Holokost olarak adlandırılan Yahudi soykırımının inkarını ve çarpıtılmasını kınayan kararı kabul etti. Bu kararla BM, üye devletleri soykırımla ilgili eğitim programları geliştirmeye ve sosyal medya platformlarında aktif önlemler almaya çağırdı.

BM kararı hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “İsrailli meslektaşım Yair Lapid ve ben, Holokost’un İnkarı ve Çarpıtılmasına İlişkin BM Kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

BM kararında inkar faaliyetleri, soykırımın etkisinin küçültülmesi veya mazur görülmesini sağlayan uluslararası eylemler, Yahudileri suçlama girişimleri ve soykırımın olumlu bir tarihsel olay olarak gösterilmesi yönündeki çabalar maddeleriyle yer aldı.

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