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BM Genel Sekreteri Kiev’de

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Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın bir süredir savaş devam ederken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'e gittiği açıklandı.
BM Genel Sekreteri Kiev’de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev’e gitti. Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamı konusunu görüşecek.

Birleşmiş Milletler sözcüsünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Sekreter Antonio Guterres Kiev’de. Bugün Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının devamını ve diğer ilgili konuları tartışmak için Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüşecek” denildi.

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