  • BIST 1.443
  • Altın 491,538
  • Dolar 8,3163
  • Euro 10,0893
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

BM Güvenlik Konseyi Doğu Kudüs Gündemiyle Yeniden Toplanıyor

» »
Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak.
BM Güvenlik Konseyi Doğu Kudüs Gündemiyle Yeniden Toplanıyor

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK bugün yerel saatle sabah saatlerinde kapalı oturumda toplanarak İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşecek.

BMGK, 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplandı ancak diplomatik kaynaklar ABD'nin itirazı üzerine herhangi bir adım atılamadığını bildirdi.

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu BM'nin en güçlü organı Güvenlik Konseyi, son yıllarda veto gücüne sahip ülkeler Rusya'nın Suriye'de Çin'in Myanmar'da, ABD'nin ise İsrail-Filistin sorunun çözümündeki yanlı tutumları nedeniyle hiçbir somut adım atamıyor ve meşruiyetini kaybetmekle eleştiriliyor.

KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 30'a çıktığını, 203 kişinin de farklı şekillerde yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolombiya’da neler oluyor?07 Mayıs 2021 Cuma 20:40
  • ABD Gizli Servisi, Eğitim İçin Beyaz Saray'ın Replikasının Yapılmasını İstedi07 Mayıs 2021 Cuma 13:38
  • Endonezya'da Faaliyete Geçen Sinabung Yanardağı Kül Püskürtmeye Başladı07 Mayıs 2021 Cuma 13:22
  • Pil Ömrünü 4 Katına Çıkaracak Buluş07 Mayıs 2021 Cuma 12:10
  • ABD'de Bufalo Avına 45 Binden Fazla Başvuru07 Mayıs 2021 Cuma 11:03
  • Kolombiya'daki vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 26'ya çıktı07 Mayıs 2021 Cuma 09:46
  • ABD Gizli Servisi, Eğitim İçin Beyaz Saray'ın Replikasının Yapılmasını İstedi07 Mayıs 2021 Cuma 09:22
  • Kolombiya'da protestocular vergi reformunun getireceği ek yüke tepkili06 Mayıs 2021 Perşembe 14:16
  • Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde can kaybı 24'e yükseldi06 Mayıs 2021 Perşembe 12:59
  • Spacex’in Mars’a Göndermeyi Planladığı Uzay Mekiğinin Prototipi Sn15 Başarılı Şekilde Yere İndi06 Mayıs 2021 Perşembe 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti