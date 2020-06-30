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BM'de 33 yıl sonra Somalili diplomata üst düzey görev

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BM'de 33 yıl sonra Somalili diplomata üst düzey görev
BM'de 33 yıl sonra Somalili diplomata üst düzey görev

Somali’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abukar Osman Bale, ülkesinin tarihte dördüncü kez bu göreve atanan ismi oldu.

Büyükelçi Bale, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 178 ülkenin desteğini alarak 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'la çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Bu vesileyle, kardeş ülke Türkiye ve Türk halkını da tebrik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

SOMALİ’NİN İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK ADIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Büyükelçi Bale’nin BM Genel Kurul Başkan Yardımcılığına seçilmesi, Somali’nin istikrarı ve kalkınma çabaları için önemli bir diplomatik adım olarak görülüyor.

Somalili diplomatlar daha önce BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına, 1963, 1979 ve 1986 yıllarında seçilmişti.

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