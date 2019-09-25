BM'de konuşan Erdoğan'dan ABD, Rusya ve İran'a Suriye'deki "güvenli bölgeye" destek çağrısı

Türkiye'nin Suriye sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerin bir araya gelerek güvenli bölgenin kurulmasına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı" dedi.

İsrail'in sınırları nedir? Mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecek

İsrail'i sert bir şekilde eleştiren Erdoğan "Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Erdoğan, bu bölgedeki çözümün 1967 sınırları olduğunu belirterek "Kudüs'ün tarihi ve insanların tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Çözüm 1967 sınırlarıdır. Bunun dışında herhangi bir barış şansı yoktur. İsrail devletinin sınırları nedir? Golan Tepeleri, Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu ülkenin sınırları içerisinde değilse nasıl oluyor da gasp ediliyor. Bu yerler işgal edildi. Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermek zorundadır. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde köklü reformlar yapılmalı

Erdoğan BM'nin işleyiş yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, "Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta Türk halkının güvenliği teminat altına alınıncaya kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs sorununa da değindi. Erdoğan, "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin Erdoğan, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsaade edilmemesi içimizde kanayan yaradır." şeklinde konuştu.

METİN BOYUTUAaAa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

Türkiye'nin Suriye sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerin bir araya gelerek güvenli bölgenin kurulmasına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı" dedi.

İsrail'in sınırları nedir? Mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecek

İsrail'i sert bir şekilde eleştiren Erdoğan "Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

Erdoğan, bu bölgedeki çözümün 1967 sınırları olduğunu belirterek "Kudüs'ün tarihi ve insanların tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Çözüm 1967 sınırlarıdır. Bunun dışında herhangi bir barış şansı yoktur. İsrail devletinin sınırları nedir? Golan Tepeleri, Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu ülkenin sınırları içerisinde değilse nasıl oluyor da gasp ediliyor. Bu yerler işgal edildi. Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermek zorundadır. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde köklü reformlar yapılmalı

Erdoğan BM'nin işleyiş yapısının değişmesi gerektiğini belirterek, "Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta Türk halkının güvenliği teminat altına alınıncaya kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs sorununa da değindi. Erdoğan, "Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin Erdoğan, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsaade edilmemesi içimizde kanayan yaradır." şeklinde konuştu.

Reuters

Azerbaycan, Afganistan, Arakanlı Müslümanlar ve Keşmir sorunu

"Güney Kafkasya sorunlu bir bölge. Yukarı Karabağ Azerbaycan'a aittir. 72 yıldır Keşmir ihtilafı çözülemiyor. 8 milyon insan abluka altında yaşıyor. Tüm bu sorunlar diyalogla çözülmelidir. Tüm dünyanın gözü önünde Myanmar Arakanlılara soykırım yapıyor. Rohingyalara yapılan bu zulümü görmezden gelemeyiz."

"Afganistan'da süren 40 yıldır süregelen savaşın bitmesi gerekiyor."

Dünyada İslam karşıtlığı artıyor, Yeni Zelanda'daki saldırı bunun kanıtı

"Tüm dünyadan İslam karşıtı söylemler yükseliyor. Mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye yapılan saldırı bunun en büyük kanıtıdır. 15 Mart Dünya İslam Karşıtlığıyla Savaş günü kabul edilmelidir. Tüm bu söylediklerim Sri Lanka'da saldırıya uğrayan Hristiyanlar ve ABD'de baskı gören Yahudiler için de geçerlidir."

"İslam ülkeleri Sünni Şii kavgalarını yeniden ele almalıdır. Adalet, Ahlak ve vicdan temelinde BM yeniden yapılandırılmalıdır. Volkan Bozkır'ı 75. genel Kurulu'nun başkanlığına aday gösterdik. Desteğinizi bekliyoruz. Kendisi çok tecrübeli bir siyaset adamıdır."

"İstanbul'da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi merkezi kurulmalıdır. Bu konuda yaptığımız başvuruya olumlu yanıt verişmişti. Süreç hızlanmalıdır."

"Nükleer silahlar ya herkese serbest olsun, ya da tamamen yasaklansın."

"Cemal Kaşıkçı cinayetinin takipçisi olacağız."

Erdoğan'ın diğer mesajları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu mesajları verdi:

"Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz."

"Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz."

"Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir."

"Erdoğan: "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir."

"Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz."

"Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez"

"Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz."

Birleşmiş Milletler'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.