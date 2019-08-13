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BM’den ABD’nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımlarından dolayı endişeli olduğunu belirtti. Bachelet, sıradan Venezuelalıların hayatlarının fazlasıyla etkileneceği uyarısında bulundu.
BM’den ABD’nin Venezuela yaptırımlarına eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlarını eleştirdi. Bachelet, "Daha şimdiden en temel ürünlerde ciddi yokluğun yaşandığı ülkede, yaptırımların insanların sağlık ve beslenme haklarına erişimi konusunda geniş kapsamlı sonuçları olmasından endişe ediyorum.” dedi. Yaptırımların sıradan Venezuelalıların hayatlarını fazlasıyla etkileyeceği uyarısında bulunan Bachelet, "Yaptırımlar aşırı geniş kapsamlı ve nüfusun en savunmasız kesimleri üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik tedbirlerden de yoksun” açıklamasında bulundu. Bachelet ayrıca, Venezuela’nın ekonomisinin 2013 ve 2018 yılları arasında yüzde 47,6 oranında küçüldüğünü hatırlattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, 2017'den bu yana uygulanan yaptırımların ülkedeki ekonomik krizin etkilerini daha da artırdığını kaydederek, "Ekonomik aktiviteyi daha da kısıtlayan yeni yaptırımlarla, işletmelerin ve finansal kurumlar muhtemelen ihtiyatlı davranacaklar ve Venezuela hükümeti ile bağlantılı işlemleri tamamen durduracaklar.” dedi.

Trump Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarını dondurdu

Venezuela’da iktidar değişimi hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm mal varlıklarının dondurulduğunu duyurmuştu. Trump'ın Pazartesi imzaladığı kararname metninde "Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıkları ve bu varlıklarla ilintili çıkarları bloke edilmiştir, bunlar ihraç edilemez, transfer edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" denilmişti.

Maduro, geçen yıl yapılan tartışmalı seçimlerle ikinci kez devlet başkanlığına seçilmişti. Ocak ayında muhalif lider Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana ülkedeki kriz derinleşiyor. Yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle şu ana dek yaklaşık dört milyon Venezuelalı yabancı ülkelere göç etmiş durumda. ABD’nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor.

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