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Bolivya’da çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi

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Bolivya’da çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi
Güney Amerika ülkesi Bolivya’da çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında acil durum ilan edildi.

BBC’nin haberine göre, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında buharlı dezenfekte işleminin uygulanması için 700 bin dolarlık fazladan fonu içeren acil durum planını onayladı.

Bolivya Tarım Bakanı Mauricio Ordonez de dezenfekte işleminin bir an önce başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Çekirge istilası, bir hafta kadar önce ülkenin güneyinde, gıda ve et üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Santa Cruz kentinde başladı ve hızla yayıldı.

Yetkililerin bin hektardan fazla ekili araziyi etkilediğini tahmin ettiği çekirge istilası, otlaklar, mısır ve sorgum tarlalarını yok etti.

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