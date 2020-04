Boris Johnson ilk defa kamera önünde: Sağlıkçıları alkışladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinada olduğu Downing Street'in kapısında sağlık çalışanlarını alkışladı. Johnson, "Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarına ve önemli görevleri olan çalışanlara korona virüsü ile mücadele etmek adına yaptıkları her şey için teşekkür ederim" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmasından bu yana ilk defa kamera önüne çıktı. Daha önce Twitter üzerinden mevcut durumla ilgili bilgi veren Johnson, bu sefer sağlık çalışanlarını alkışladığı bir video paylaştı.

Karantinada olduğu Downing Street’in kapısında sağlık çalışanlarını ve farklı meslek gruplarından çalışanları alkışladığı videoyu paylaşan Johnson şu ifadeleri kullandı: “Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarına ve önemli görevleri olan çalışanlara korona virüsü ile mücadele etmek adına yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Gerçekten ilham kaynağımızsınız.”

Johnson, başka bir Twitter paylaşımında ateşi düşene kadar karantinada kalacağını duyurdu. Daha iyi hissettiğini söyleyen Johnson, herkesin karantina önlemlerine uyması gerektiğini dile getirdi. Johnson, geçen hafta virüs testinin pozitif çıktığını ve parlamento binası ve başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street’te karantinaya girdiğini duyurmuştu. İngiliz hükümeti salgının başında ‘kontrollü yayılma stratejisi izleyeceklerini’ açıklamıştı.

Thank you to the NHS and all of our critical workers for all you are doing to fight #coronavirus. You really are an inspiration. #ClapForOurCarers #ThankYouThursday #ClapForKeyWorkers pic.twitter.com/SRm2cAkAnQ