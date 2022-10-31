  • BIST 3.934,87
  • Altın 980.738
  • Dolar 18.6147
  • Euro 18.4979
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Brezilya’da seçimin galibi belli oldu: Bolsonaro kaybetti, Lula kazandı

» »
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.
Brezilya’da seçimin galibi belli oldu: Bolsonaro kaybetti, Lula kazandı

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9’u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

TSE’nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında, seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi.

Daha önce Brezilya’yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2’den az farkla seçimin galibi oldu.

Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını “Demokrasi” notuyla paylaştı.

Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te devlet başkanlığını Bolsonaro’dan devralacak.

HAPİSTEN DEVLET BAŞKANLIĞINA LULA DA SİLVA

Brezilya’ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Sendikacı kökeniyle, İşçi Partisi’nin ilk başkanı olan Lula da Silva, uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak Brezilyalıların sevgisini kazandı.

Lula da Silva, 31 Aralık 2010’da başkanlık görevini bırakana kadar sevilen bir lider olarak öne çıktı ancak 2011’de kendisi ve partisi hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına gölge düşürdü.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalan Lula da Silva’nın bu davalardan hüküm giymesi, 2018’de Bolsonaro’nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.

Kasım 2019’da tahliye edilen Lula’nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021’de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro’nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkeme tarafından düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

Bu arada, Bolsonaro hükümetinde, 1 Ocak 2019’dan 24 Nisan 2020’ye kadar Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de benzin fiyatları artınca petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sunuldu29 Ekim 2022 Cumartesi 09:17
  • Donald Trump’tan ‘Twitter artık mantıklı ellerde’ açıklaması28 Ekim 2022 Cuma 21:32
  • ABD’den ‘küresel iklim krizi’ uyası: Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak28 Ekim 2022 Cuma 12:39
  • Biden 8 Kasım'da 'topal ördek' durumuna düşebilir27 Ekim 2022 Perşembe 09:35
  • Biden Yaşının ve Sağlığının Sorgulanmasının “Tamamen Meşru” Olduğunu Söyledi24 Ekim 2022 Pazartesi 19:58
  • ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalı: ‘Epstein’a aşık olduğu için her istediğini yapıyordu’23 Ekim 2022 Pazar 20:48
  • Yönünü şaşırıyor, isimleri unutuyor! Biden’ın neyi var22 Ekim 2022 Cumartesi 10:58
  • ABD'de kuş gribi vakaları en yüksek seviyeye ulaştı20 Ekim 2022 Perşembe 09:41
  • Seçim kampanyası için cinsel içerikli film çekti16 Ekim 2022 Pazar 22:14
  • Biden'dan Truss'a vergi eleştirisi: Söz konusu plan bir hataydı16 Ekim 2022 Pazar 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti