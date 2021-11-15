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Brüksel, Minsk için düğmeye basıyor: Neler yaşanacak?

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Avrupa Birliği (AB) üyelerinin dışişleri bakanları, bugün Belarus'tan AB'ye yasa dışı girişleri kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması için yeni kriterleri onaylayacak.
Brüksel, Minsk için düğmeye basıyor: Neler yaşanacak?

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin dışişleri bakanları, bugün Belarus'tan AB'ye yasa dışı girişleri kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması için yeni kriterleri onaylayacak.

AB Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere AB'nin gündemindeki konuları görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak.

Toplantı hakkında bilgi veren AB yetkilileri, Belarus'ta kişilerin veya kuruluşların yaptırım listesine alınması konusunda yeni kriterlerin onaylanacağını söyledi.

AB yetkililerinin verdiği bilgi göre, yeni kriter üçüncü kişilerin AB sınırlarına yasa dışı girişlerine yardımcı olacak kişi ve kuruluşlar için belirlendi.

 

Belarus'u göçmenleri kullanmakla suçlayan AB aynaların üzerini örtüyor

 

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Böylece kış ortasında kandırılarak mağdur edilen, araç olarak kullanılan kişilerin hayatlarını tehlikeye atanlara yaptırım uygulamak için yasal çerçevemizi belirliyoruz." dedi.

Belarus'a yönelik genişletilmiş yaptırım listesi konusunda bazı üye ülkeler önerilerde bulundu. Ancak yaptırım listesine henüz son hali verilmedi. Listenin kısa süre içinde belirlenmesi bekleniyor.

Avrupa'daki yakıt krizi derinleşebilir

Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, ülkenin Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Avrupa'ya yeni yaptırımlara yanıt verme sözü verdi.

Lukaşenko, Rusya'nın Yamal-Avrupa doğalgaz hattını işaret ederek, yaptırımlarla ilgili şu yorumda bulundu:

Bize ek yaptırımlar uygularlarsa yanıt vermeliyiz. Avrupa'yı ısıtıyoruz ve bizi tehdit ediyorlar. Ya doğalgaz arzını durdurursak?. Bu yüzden Polonya ve Litvanyalılara ve diğer akılsız insanlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim. Eğer bizi sindirmek için kabul edilemez yaptırımlar uygulanırsa onlara cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermemiz gerektiğini 6 ay önce konuşmuştuk" 

Rus uçakları devreye girdi

Rusya ile yapılan Birlik Devletleri Anlaşması doğrultusunda Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ülke sınırlarına askeri birlik istediğini belirten Lukaşenko, anlaşma çerçevesinde dün Belarus üzerinde uçuş yapan Rus stratejik bombardıman uçağı üzerinden de komşu ülkeleri tehdit etti.

Brüksel - Minsk savaşının arasında kalan göçmenler

Belarus'tan hareket eden çok sayıda düzensiz göçmen, eşyalarıyla birlikte Polonya sınırında.

Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki tehditlerin arasında yaşam savaşı veren göçmenlerin ölüm kalım mücadelesi, soğuyan hava ile birlikte daha çetin bir hal almaya başladı.

Sığınmacıların yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​

Avrupa ülkeleri, yaşanan insani krizin kaynağının Belarus olduğunu söylüyor. Belarus ise kapıları kapatmayacağı konusunda kararlı.

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