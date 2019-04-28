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Bu bölgelerde tam 6 saat elektrik kesintisi olacak!

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Bu bölgelerde tam 6 saat elektrik kesintisi olacak!
Bu bölgelerde tam 6 saat elektrik kesintisi olacak!

Meriç Trafo Merkezi’ndeki proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da, saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havalimanı, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Kırıkkale ağıllar, Erdemli, Erdemli ağıllar, Yiğitler, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Gazimağusa bölgesinde ise aynı saatler arasında;  Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Kurudere ve Turunçlu köyleri ile bölgedeki su motorlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

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