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Bu hafta hava nasıl?

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Bu hafta hava nasıl?
Meteoroloji Dairesi 25 Şubat-3 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18-21derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Şubat-3 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günü yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava genellikle az, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar; genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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