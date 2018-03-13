Bu trafik ışığının düzeltilmesi için kaç hükümet değişmesi gerekiyor?

Tarık YOLAK

Bilindiği üzere Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu karşısındaki trafik ışıklarında Devlet Sosyal Konutları-Merkezi Cezaevi yönünde kırmızı ışıkta bekleme süresi 90 saniye ancak yeşil ışığın yanma süresi sadece 10 saniyedir. Sadece 3-4 arabanın geçmesine olanak tanıyan 10 saniyelik yeşil ışık nedeniyle bazı duyarsız sürücüler de kırmızı ışıkta geçmeyi kendinde bir hak olarak görüyor ve kazalara davetiye çıkarıyor. Acil önlem alınması gerekirken yıllardan beri devam eden ve hiçbir mantıklı açıklaması bulunmayan bu durumun yarattığı sorunun çözülmesi için daha kaç hükümet değişmesi gerektiği merak ediliyor.