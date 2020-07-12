20 Temmuz provaları nedeniyle bugün bazı cadde ve yollar trafiğe kapandı

Lefkoşa’daki provalar bugün, Gazimağusa’daki provalar ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

Lefkoşa’daki tören provası nedeniyle bugün saat 08.00’den itibaren Altınbaş trafik ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09:30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Altınbaş trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılıyor.

Gazimağusa’daki tören provası ise 17 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Prova nedeniyle Gazimağusa’da saat 14:30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.

