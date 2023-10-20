Bugün yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 19– 25 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı çok bulutlu; Pazar parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28- 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr yarın güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.