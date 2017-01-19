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"Bulut'un açıklamaları kabul edilebilir değil"

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"Bulut'un açıklamaları kabul edilebilir değil"
Sosyal Demokrat Parti (SDP) Başkanı Tözün Tunalı, TC Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlarından Yiğit Bulut’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları protesto ettiklerini söyledi.

Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, Bulut’un açıklamalarının kabul edilebilir olmadığına dikkat çekti. Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadelelere değinen Tunalı, Kıbrıslı Türk insanın onurlu, şerefli ve Türkiye sevdalısı olduğunu vurguladı.

Bulut’un Kıbrıs tarihini bilmediği savunan Tunalı, tarih ve devam eden müzakere süreci hakkında bilgi de aktardı.

Tunalı, Bulut’u, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet ederek, görevden alınmasını isteyen bir yazı yazması için hükümete çağrı yaptı.

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